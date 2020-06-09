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Раскопан древнейший паразит на Земле

Источник:
РГ
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Фото: NASA Stennis Space Center

Ученые из Северо-западного университета в городе Сиань открыли самый древний известный на сегодня пример взаимоотношений паразита и хозяина возрастом более полумиллиона лет.

Предметом их изучения стали окаменелости возрастом 515 миллионов лет, относящиеся к морским беспозвоночным организмам брахиоподам (или плеченогим), похожим на широко распространенных в древности моллюсков. Сейчас они — большая редкость, сообщает РГ со ссылкой на Nature Communications,

Исследователи выяснили, что трубки, покрывающие поверхность найденных раковин брахиопод, когда-то были заняты паразитическими червями, которые питались за их счет. Без паразитов раковины были больше.

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Тип червей определить не удалось, но возраст ископаемых совпадает с так называемым кембрийским взрывом, произошедшим около 540 миллионов лет назад. Тогда эволюция живых существ на Земле была стремительной, и появились первые животные с глазами, органами и конечностями.

Открытие китайских ученых указывает на то, что паразитизм, вероятно, является еще одним значимым биологическим взаимодействием, возникшим в тот период, и поможет понять его влияние на историю жизни в целом.



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