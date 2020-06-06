Экраны Apple iPhone 11 внезапно позеленели

Пользователи смартфонов Apple iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max начали жаловаться на возникающий зеленый оттенок у дисплеев. Проблема возникает после разблокировки устройства, ее причина пока неизвестна.

Экран чаще всего становится зеленым сразу после разблокировки смартфона или после активации режима Dark Mode или Night Shift. Некоторые пользователи пишут, что зеленый оттенок появляется при минимальной яркости экрана.

Обычно через некоторое время экран возвращается в нормальное состояние. Предположительно, баг стал проявляться после обновления прошивки до iOS 13.5, что вызвало некие проблемы с программным обеспечением.

Проблема наблюдается в прошивках iOS 13.4.1, iOS 13.5 и iOS 13.5.1. Также баг наблюдается на устройствах iPhone X. При этом в некоторых случаях зеленый экран исчезал после перезагрузки смартфона.