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Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан по делу о разливе топлива в Норильске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Морская спасательная служба

Начальник цеха ТЭЦ-3 в городе Норильске Красноярского края задержан по делу об утечке нефтепродуктов, сообщает в среду Генпрокуратура РФ. ЧП произошло 29 мая, но известно об этом стало спустя двое суток.

«В рамках расследования в качестве подозреваемого задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК"», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела по частям 1 статьи 254 УК РФ (Порча земли) и статьи 250 УК РФ (Загрязнение вод). Также по факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье 246 УК РФ (Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

Что произошло в Норильске?

В резервуар с топливом на ТЭЦ-3, принадлежащей АО «Норильско-Таймырской энергетической компаний» 29 мая врезался автомобиль. Резервуар с нефтепродуктами разгерметизировался и начался пожар. Никто не пострадал, а пожар в тот же день потушили.

Путин объявил ЧС федерального характера в Норильске

30 мая СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасии начали проверку по факту разлива нефтепродуктов. По предварительным данным, разлилось около 20 тысяч тонн топлива на площади около 350 квадратных метров. Дизельное топливо попало в водоемы, в частности, в реку Далдыкан.

В среду, 3 июня, стало известно, что предельно допустимая концентрация вредных веществ на водных объектах в Норильске превышена в десятки тысяч раз.

Президент России Владимир Путин отчитал губернатора Красноярского краяза несвоевременное реагирование на ситуацию. «Мы что будем узнавать о ЧС из социальных сетей что-ли? У вас там все в порядке со здоровьем?»,— сказал Путин.

Тема: Разлив топлива в Норильске
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Топ комментариев

pilot995

У этой "власти" вообще нет задачи восстановить экономику, 20 лет разграбления об этом говорят.

Иркут 69

Боец ММА "порассуждал".... 😀С таким же успехом могли бы порассуждать сержанты, дворники, гувернантки,...

great_america

Он просто хорошо устроился и на остальных ему плевать.

ager

20 лет восстановить не может, вся на игле сидим, а возможности были

Jameson

увидим ли мы юзера great_america в коменах к этим новостям?