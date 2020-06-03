Путин отчитал губернатора Красноярского края

Владимир Путин остался недоволен докладом губернатора Красноярского края Александра Усса по ситуации вокруг разлива 20 тысяч тонн топлива в Норильске. Он также поинтересовался, почему компания, где произошло ЧС двое суток скрывала информацию от федеральных властей.

О ситуации в Норильске отчитался глава МЧС Евгений Зиничев и губернатор Красноярского края Александр Усс. После доклада Усса президент высказал недовольство. «Что доклад-то? И закончил. А что делать-то? Вы же губернатор», — спросил глава государства.

Он также поинтересовался, кто является собственником компании. Усс объяснил, что ТЭЦ-3 принадлежит АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК).

Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан по делу о разливе топлива

«Липин Сергей Вальерьвич, это руководитель компании? По вашему что там произошло? И почему об этом органы власти узнали только через два дня? Мы что будем узнавать о ЧС из социальных сетей что-ли? У вас там все в порядке со здоровьем?» — задал вопрос руководителю компании президент.

В ходе совещания под руководством президента России было принято решение признать аварию в Норильске ЧС федерального масштаба. Причиной стала разгерметизация резервуара с дизельным топливом на Норильской ТЭЦ №3, пишет РИА Новости.

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Утечка 20 тысяч тонн нефтепродуктов произошла 29 мая, площадь загрязнения составила около 100 тысяч квадратных метров. По предварительным данным Росприроднадзора, ущерб может исчисляться десятками миллиардов рублей. Возбуждено уголовное дело.

Вице-премьер правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов заявил, что последствия можно было минимизировать, если бы владелец ТЭЦ и администрация Норильска своевременно проинформировали об аварии.