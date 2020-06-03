НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Путин отчитал губернатора Красноярского края

Источник:
Sibnet.ru
339 1
Фото: © Пресс-служба правительства Красноярского края

Владимир Путин остался недоволен докладом губернатора Красноярского края Александра Усса по ситуации вокруг разлива 20 тысяч тонн топлива в Норильске. Он также поинтересовался, почему компания, где произошло ЧС двое суток скрывала информацию от федеральных властей.

О ситуации в Норильске отчитался глава МЧС Евгений Зиничев и губернатор Красноярского края Александр Усс. После доклада Усса президент высказал недовольство. «Что доклад-то? И закончил. А что делать-то? Вы же губернатор», — спросил глава государства.

Он также поинтересовался, кто является собственником компании. Усс объяснил, что ТЭЦ-3 принадлежит АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК).

Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан по делу о разливе топлива 

«Липин Сергей Вальерьвич, это руководитель компании? По вашему что там произошло? И почему об этом органы власти узнали только через два дня? Мы что будем узнавать о ЧС из социальных сетей что-ли? У вас там все в порядке со здоровьем?» — задал вопрос руководителю компании президент.

В ходе совещания под руководством президента России было принято решение признать аварию в Норильске ЧС федерального масштаба. Причиной стала разгерметизация резервуара с дизельным топливом на Норильской ТЭЦ №3, пишет РИА Новости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДобычи стало мало: как выйти из нефтяного кризиса

Утечка 20 тысяч тонн нефтепродуктов произошла 29 мая, площадь загрязнения составила около 100 тысяч квадратных метров. По предварительным данным Росприроднадзора, ущерб может исчисляться десятками миллиардов рублей. Возбуждено уголовное дело.

Вице-премьер правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов заявил, что последствия можно было минимизировать, если бы владелец ТЭЦ и администрация Норильска своевременно проинформировали об аварии.

Тема: Разлив топлива в Норильске
Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан по делу о разливе топлива в Норильске
Путин объявил ЧС федерального характера в Норильске
Путин собрал совещание по ликвидации разлива топлива в Норильске
смотреть все
ЧП #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин объявил ЧС федерального характера в Норильске
•
Российские больницы возобновили плановую помощь
•
Озвучены симптомы коронавируса у домашних животных
•
Особо опасный гибрид клеща обнаружили в Новосибирске
Подробности
•
Чума, которой не было: как Севастополь восстал против карантина
•
Добычи стало мало: как выйти из нефтяного кризиса
•
Хроника бунта: почему США охватили стихийные погромы
•
Крутое пике: авиация получила сокрушительный удар
Как это работает
•
Быстро и вкусно: как замариновать куриные крылышки
•
Лунный календарь причесок: когда стричься в июне
•
Декинг: как выбрать террасную доску
•
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан по делу о разливе топлива в Норильске
Сибирь 03.06.2020 21:34
Путин отчитал губернатора Красноярского края
Сибирь 03.06.2020 21:00
Особо опасный гибрид клеща обнаружили в Новосибирске
Сибирь 03.06.2020 20:38
Путин собрал совещание по ликвидации разлива топлива в Норильске
Сибирь 03.06.2020 20:27
Самое популярное
Быстро и вкусно: как замариновать куриные крылышки
18633
Бандиты в Красноярске атаковали инкассаторов
3250
Огромная скала рухнула на дорогу в Горном Алтае
3062
Пародию Галкина на Путина и Собянина удалили
2947
Обсуждение (1)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин объявил ЧС федерального характера в Норильске
•
Российские больницы возобновили плановую помощь
•
Озвучены симптомы коронавируса у домашних животных
•
Особо опасный гибрид клеща обнаружили в Новосибирске
Подробности
•
Чума, которой не было: как Севастополь восстал против карантина
•
Добычи стало мало: как выйти из нефтяного кризиса
•
Хроника бунта: почему США охватили стихийные погромы
•
Крутое пике: авиация получила сокрушительный удар
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

pilot995

У этой "власти" вообще нет задачи восстановить экономику, 20 лет разграбления об этом говорят.

Иркут 69

Боец ММА "порассуждал".... 😀С таким же успехом могли бы порассуждать сержанты, дворники, гувернантки,...

great_america

Он просто хорошо устроился и на остальных ему плевать.

ager

20 лет восстановить не может, вся на игле сидим, а возможности были

Jameson

увидим ли мы юзера great_america в коменах к этим новостям?