Путин объявил ЧС федерального характера в Норильске

Президент России Владимир Путин согласился объявить чрезвычайную ситуацию федерального характера в зоне разлива топлива в Норильске.

Инцидент произошел в пятницу на ТЭЦ-3 Норильска. Из-за проседания опор повреждения получил один из резервуаров хранения дизельного топлива. В результате произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива, которые попали в акваторию.

Путин в ходе совещания по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае поинтересовался у главы МЧС Евгения Зиничева предложениями по выходу из ситуации. Министр предложил признать ситуацию ЧС федерального масштаба.

Глава государства отметил, что с учетом масштабов катастрофы он согласен объявить на территории Норильска федеральный режим ЧС. Путин потребовал как можно быстрее организовать работу, чтобы сократить негативное влияние на окружающую среду.

По предварительным данным, основная причина аварии – потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. По факту экологической катастрофы возбуждено уголовное дело.