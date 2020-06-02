Скандально известная начальница участковых оспорит увольнение

Экс-начальник службы участковых полицейских Новосибирска Елена Устинова, уволенная после того, как в Сеть попала запись с приказом оштрафовать определенное количество людей за нарушение самоизоляции, обратилась в суд с иском о признании ее увольнения незаконным и восстановлении на службе.

В апреле в Сети появились аудиозаписи, на которых женский голос дает указания оформлять протоколы за нарушение самоизоляции, пока с «каждого района не будет около десяти протоколов».

Голос на записи мог принадлежать Устиновой. Региональное МВД провело проверку, по итогам которой начальник участковых была уволена.

Устинова просит признать незаконным ее увольнение со службы в органах внутренних дел, восстановить на службе в прежней должности и звании, взыскать денежное содержание за период вынужденного прогула и компенсацию морального вреда, говорится в сообщении на сайте Калининского районного суда.