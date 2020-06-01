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Новосибирск отменил самоизоляцию для прибывающих из регионов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Пассажиров, прибывающих в Новосибирскую область из регионов России, перестали брать под медицинское наблюдение, сообщила пресс-служба правительства региона в понедельник.

В области в апреле-мае 2020 года действовало постановление губернатора, по которому граждане, прибывшие в регион из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Республики Саха (Якутия) любыми видами транспорта, должны самоизолироваться дома на 14 дней и передавать сведения о своем прибытии на «горячую линию».

Данные ограничения перестали действовать в связи с низким уровнем завоза коронавируса из регионов России. Но сохраняются ограничения для граждан, вернувшихся в Российскую Федерацию из-за границы: они подлежат медицинскому наблюдению.

По данным на 1 июня, в Новосибирской области у почти 3 тысяч человек подтвержден коронавирус, более 1,1 тысячи выздоровели, 33 скончались.

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