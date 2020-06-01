Заморозки ударят в Новосибирской области

Холодный атмосферный фронт принесет в Новосибирскую область дожди, грозы и понижение температуры. Ночью со вторника на среду ожидаются заморозки, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Атмосферный фронт, проходящий по территории юго-запада Западной Сибири, вызовет неустойчивую погоду с дождями, грозами и порывистым ветром. Синоптики указывают на тенденцию к захолаживанию воздуха.

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«Влияние холодных атмосферных фронтов вызовет дожди, во вторник с грозами, в среду и четверг без гроз. Будет тенденция на понижение температуры. Во вторник температура ожидается от +6 до +11, по юго-востоку области до +17 градусов», — сообщил Ягудин.

В среду и четверг температура ночью понизится до +2 градусов. Ночью со вторника на среду возможны заморозки. Понизится и дневная температура. Во вторник днем ожидается до +14 градусов, а уже в среду — до +10. По словам синоптика, первая декада июня в Новосибирской области пройдет с температурным фоном ниже нормы.

В целом в июне по Западной и части Восточной Сибири ожидается жаркая погода. Дефицита осадков ждут на крайнем юге Восточной Сибири: в Хакасии, Туве, Забайкальском крае.