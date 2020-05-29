Названа дата школьных выпускных в России

Минпросвещения России рекомендовало регионам провести школьные выпускные вечера 27 июня, при этом формат мероприятия местные власти выберут сами, исходя из эпидемической ситуации.

«Очные мероприятия могут пройти в регионах, вышедших к тому моменту на третий этап снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса, но в строгом соответствии со всеми предписаниями Роспотребнадзора», — говорится в сообщении ведомства.

Также допустимо провести очные выпускные в конце июля или августа, после завершения ЕГЭ. Данный вариант может быть выбран, если в регионе серьезная ситуация с коронавирусной инфекцией.

Дополнительно 27 июня в регионах пройдет общероссийское мероприятие «Выпускной вечер», а в финальную часть программы будет включен популярный ежегодный фестиваль «Алые паруса» с трансляцией онлайн.