Коллеги выдали СК новосибирскую судью

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила уголовное преследование бывшего председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной, ее обвиняют в разглашении сведений об уголовном деле.

Ранее ВККС рассмотрела нарушение и вынесла Шатовкиной предупреждение. Суть в том, что летом 2018 года к одному из судей районного суда Новосибирской области поступило обращение следователя об обыске у замначальника управления по обеспечению деятельности мировых судей (структура регионального правительства) — должность в тот момент занимал Сергей Соколов.

Информация поступила на тот момент председателю Новосибирского облсуда Шатовкиной. Она их отправила исполняющему обязанности губернатора области Андрею Травникову. Копию сопроводительного письма и всех процессуальных актов нашли при обыске у Соколова. СК возбудил в отношении Шатовкиной уголовное дело по части 2 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий лицом, занимающим госдолжность).

Попытку преследования адвокат Геннадий Шишебаров связал с работой Шатовкиной в качестве председателя Новосибирского облсуда. Он рассказал о подмене обвинительного заключения в 2018 году в Железнодорожном суде Новосибирской области.

Там рассматривалось уголовное дело, в котором старший следователь подменил обвинительное заключение — это подтвердила служебная проверка суда. Согласно словам адвоката, тогда Шатовкина получала просьбу из УФСБ «повлиять на судей и урегулировать проблему». Она отказалась, и теперь оказалась под следствием.

29 мая ВККС изучила материалы, связанные с делом с подменой заключения. По утверждению следователя, имела место техническая ошибка, связанная с указанием вида наркотика, в результате появилось расхождение между обвинительным заключением и экспертизой. «Если это ошибка, тогда надо было направлять дело на доследование. Решение по тому делу я не комментирую», — цитирует Шатовкину «Право.ru».

Ее адвокат Шишебаров повторил, что вопрос об обыске Соколова решался в открытом судебном заседании, а значит, что никакого разглашения не было. Судья уверена, что ей мстят за принципиальную позицию, которую она заняла в деле о сбыте наркотиков.

«Шатовкина настаивает, что дисциплинарной ответственности достаточно. Получается, что каждый судья или председатель суда может свободно распространять любые сведения, которые ему стали известны по работе. Но СК считает, что это умаляет авторитет судебной власти. И это уголовно наказуемое деяние, а не дисциплинарный проступок», — сказал представитель СК на заседании ВККС.

Выслушав стороны, ВККС огласила решение — дать согласие на привлечение Шатовкиной к ответственности.