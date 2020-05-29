НАВЕРХ

Коллеги выдали СК новосибирскую судью

Источник:
Sibnet.ru
180 1
Фото: © Следственный комитет РФ

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила уголовное преследование бывшего председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной, ее обвиняют в разглашении сведений об уголовном деле.

Ранее ВККС рассмотрела нарушение и вынесла Шатовкиной предупреждение. Суть в том, что летом 2018 года к одному из судей районного суда Новосибирской области поступило обращение следователя об обыске у замначальника управления по обеспечению деятельности мировых судей (структура регионального правительства) — должность в тот момент занимал Сергей Соколов.

Информация поступила на тот момент председателю Новосибирского облсуда Шатовкиной. Она их отправила исполняющему обязанности губернатора области Андрею Травникову. Копию сопроводительного письма и всех процессуальных актов нашли при обыске у Соколова. СК возбудил в отношении Шатовкиной уголовное дело по части 2 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий лицом, занимающим госдолжность).

Попытку преследования адвокат Геннадий Шишебаров связал с работой Шатовкиной в качестве председателя Новосибирского облсуда. Он рассказал о подмене обвинительного заключения в 2018 году в Железнодорожном суде Новосибирской области.

Там рассматривалось уголовное дело, в котором старший следователь подменил обвинительное заключение — это подтвердила служебная проверка суда. Согласно словам адвоката, тогда Шатовкина получала просьбу из УФСБ «повлиять на судей и урегулировать проблему». Она отказалась, и теперь оказалась под следствием.

29 мая ВККС изучила материалы, связанные с делом с подменой заключения. По утверждению следователя, имела место техническая ошибка, связанная с указанием вида наркотика, в результате появилось расхождение между обвинительным заключением и экспертизой. «Если это ошибка, тогда надо было направлять дело на доследование. Решение по тому делу я не комментирую», — цитирует Шатовкину «Право.ru».

Ее адвокат Шишебаров повторил, что вопрос об обыске Соколова решался в открытом судебном заседании, а значит, что никакого разглашения не было. Судья уверена, что ей мстят за принципиальную позицию, которую она заняла в деле о сбыте наркотиков.

«Шатовкина настаивает, что дисциплинарной ответственности достаточно. Получается, что каждый судья или председатель суда может свободно распространять любые сведения, которые ему стали известны по работе. Но СК считает, что это умаляет авторитет судебной власти. И это уголовно наказуемое деяние, а не дисциплинарный проступок», — сказал представитель СК на заседании ВККС.

Выслушав стороны, ВККС огласила решение — дать согласие на привлечение Шатовкиной к ответственности.

Еще по теме
Экс-глава ГИБДД Кузбасса Мовшин выйдет на свободу досрочно
Суд в Чите рассмотрел дела по WhatsApp
Мать убитого младенца в Минусинске нашли по чеку из магазина
Прокурор потребовал конфисковать американские квартиры Покушалова
смотреть все
Новосибирск #Криминал
КАРТИНА ДНЯ
•
Минтруд предложил ввести особый порядок увольнения
•
Трамп подписал указ о регулировании соцсетей
•
Москва сохранит режим ограничений до появления вакцины
•
Дешевые авто Datsun покинут российский рынок
Подробности
•
Поступление онлайн: как подать документы в несколько вузов
•
С историей и характером: как устроены кабинеты президентов
•
Три вакцины: экспериментальные прививки от коронавируса начинаются
•
Дверь в Нарнию, или Будни врача в «ковидном» госпитале
Как это работает
•
Сколько прослужит ямочный ремонт в Новосибирске?
•
Любовь и месть: как понять кошку
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Хлеб и фантазия: пять способов красиво пожарить яичницу
НОВОСТИ СИБИРИ
Коллеги выдали СК новосибирскую судью
Сибирь 29.05.2020 17:24
Коронавирус нашли в детсаду Барнаула
Сибирь 29.05.2020 16:43
Режим самоизоляции в Томской области продлили до 15 июня
Сибирь 29.05.2020 16:24
Министр экономики Бурятии заявила, что «никто с голоду не умер»
Сибирь 29.05.2020 16:04
Самое популярное
Клип Little Big для Евровидения побил новый рекорд
31910
Обнаружен новый способ передачи коронавируса
10265
Российская учительница совратила школьника
5906
Сотрудники ресторана в Братске разделись в знак протеста
5610
Обсуждение (1)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Минтруд предложил ввести особый порядок увольнения
•
Трамп подписал указ о регулировании соцсетей
•
Москва сохранит режим ограничений до появления вакцины
•
Дешевые авто Datsun покинут российский рынок
Подробности
•
Поступление онлайн: как подать документы в несколько вузов
•
С историей и характером: как устроены кабинеты президентов
•
Три вакцины: экспериментальные прививки от коронавируса начинаются
•
Дверь в Нарнию, или Будни врача в «ковидном» госпитале
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

senik

Жадность. Вот и все объяснение.

karavoron

"Что ж такое, были же люди как люди, и вдруг все сразу стали кретины. Парадокс."Известный таксист.

лачинов

А кто то обещал ещё и пенсионерам безбедную жизнь. Реформу провели. а с прибавочкой то как то ...Наверно...

Удавиков

бла, бла, бла, глупые "оправдания" ради очередного повышения стоимости тарифов...

OrbitaL

Цитатапри распространении безлимитов трафик растет быстрее выручки и нелинейно, что приводит к чрезмерно...