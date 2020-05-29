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Экс-глава ГИБДД Кузбасса Мовшин выйдет на свободу досрочно

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сюжета телеканала «Вести Хакасия»

Экс-глава ГИБДД Кузбасса Юрий Мовшин, отбывающий наказание за гибель четырех девушек в ДТП, выйдет на свободу досрочно, говорится в решении Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила Свердловской области.

Дело рассматривала судья Юлия Гусева. Она удовлетворила прошение Мовшина об условно-досрочном освобождении от лишения свободы, содержания в дисциплинарной воинской части, принудительных работ.

Резонансное ДТП произошло в апреле 2016 года на кемеровской трассе. Мовшин за рулем Toyota Land Cruiser при обгоне врезался в попутную машину. Погибли четыре девушки из Красноярска. Суд в январе 2018 года признал экс-главу ГИБДД виновным в аварии и приговорил к 4,5 годам колонии общего режима. Мовшин отбывает наказание в учреждении для бывших сотрудников правоохранительных органов в Свердловской области.

Мовшин просил об условно-досрочном освобождении. Против этого категорически выступили родственники погибших девушек. По их словам, мужчина не раскаялся и не предпринимал попыток извиниться перед семьями.

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