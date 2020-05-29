Мать убитого младенца в Минусинске нашли по чеку из магазина

Мать убитого младенца, найденного на берегу реки в
Минусинске, нашли по забытому в пакете чеку из магазина, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому
краю и Республике Хакасия.
По предварительной версии следствия, 21 марта на берегу
протоки Енисея недалеко от дома на улице Набережная, 37 в Минусинске,
обнаружено тело неустановленного новорожденного мальчика. Возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного статьи 106 УК РФ (убийство
матерью новорожденного ребенка). Следователи назначали награду за сведения о
матери.
Следователи проверили порядка 60 женщин, состоящих на учете по беременности со сроком родов приблизительно в период обнаружения тела новорожденного ребенка.
В пакете вместе с тело новорожденного, лежал кассовый
чек из магазина. Покупка осуществлялась с помощью банковской карты жительницей Минусинска,
которая первоначально категорически отрицала свою причастность к данному
преступлению.
Но проведенная молекулярно-генетическая судебная экспертиза подтвердила, что женщина является матерью погибшего ребенка.