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Мать убитого младенца в Минусинске нашли по чеку из магазина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мать убитого младенца, найденного на берегу реки в Минусинске, нашли по забытому в пакете чеку из магазина, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По предварительной версии следствия, 21 марта на берегу протоки Енисея недалеко от дома на улице Набережная, 37 в Минусинске, обнаружено тело неустановленного новорожденного мальчика. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьи 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Следователи назначали награду за сведения о матери.

Следователи проверили порядка 60 женщин, состоящих на учете по беременности со сроком родов приблизительно в период обнаружения тела новорожденного ребенка.  

В пакете вместе с тело новорожденного, лежал кассовый чек из магазина. Покупка осуществлялась с помощью банковской карты жительницей Минусинска, которая первоначально категорически отрицала свою причастность к данному преступлению.

Но проведенная молекулярно-генетическая судебная экспертиза подтвердила, что женщина является матерью погибшего ребенка.

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