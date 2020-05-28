Windows 10 получила ядро Linux

Microsoft выпустила новое обновление для операционной системы Windows 10, которое добавляет полноценную поддержку приложений на Linux, сообщается в официальном блоге американской корпорации.

Пользователям предлагается самостоятельно установить патч при необходимости. После обновления «десятка» получит полнофункциональное ядро Linux, а также новые функции голосового помощника Cortana.

Ядро сторонней операционной системы позволит Linux-приложениям задействовать графический процессор и использовать графический интерфейс прямо внутри Windows 10. Кроме этого, инструкции командной строки будут выполняться быстрее.

Что касается голосового помощника, то теперь Cortana умеет создавать события в календаре, отправлять письма по электронной почте и находить письма от выбранных пользователей.