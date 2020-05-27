Ветка тополя убила новосибирца

Ветки тополя во время сильного ветра в Новосибирске покалечили мальчика и убили пожилого мужчину, сообщает СУ СК РФ по региону.

Во вторник в Новосибирске возникли экстремальные погодные условия, сопровождавшиеся сильным порывистым ветром. В результате произошедшего урагана были повалены деревья.

Следователи проводят проверку по факту травмирования 11-летнего мальчика в результате падения на него ветки тополя. Инцидент произошел у одного из домов по улице Ударная в Новосибирске. С травмами и ушибами ребенок был доставлен в больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Также следователи СКР проводят проверку по факту гибели 59-летнего мужчины. Он находился возле дома на улице 2-я Портовая, на него упала ветка тополя. В ходе проверок устанавливаются причины и условия, которые способствовали происшествиям.