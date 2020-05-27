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Ветка тополя убила новосибирца

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ветки тополя во время сильного ветра в Новосибирске покалечили мальчика и убили пожилого мужчину, сообщает СУ СК РФ по региону.

Во вторник в Новосибирске возникли экстремальные погодные условия, сопровождавшиеся сильным порывистым ветром. В результате произошедшего урагана были повалены деревья.

Следователи проводят проверку по факту травмирования 11-летнего мальчика в результате падения на него ветки тополя. Инцидент произошел у одного из домов по улице Ударная в Новосибирске. С травмами и ушибами ребенок был доставлен в больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Также следователи СКР проводят проверку по факту гибели 59-летнего мужчины. Он находился возле дома на улице 2-я Портовая, на него упала ветка тополя. В ходе проверок устанавливаются причины и условия, которые способствовали происшествиям.

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Новосибирск #Происшествия
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Топ комментариев

Иркут 69

Вообще без разницы на его здоровье... Совершенно фиолетово 👎

Archangel3339

Гапром, Роснефть, Лукойл и т.д. "мечты сбываются...", но только для самих сырьевых пиявок.

Gargas

Всё для народа, чтобы цены на заправках не упали, а то начнут понимаешь дешево заправляться ,ездить куда...

Иркут 69

Это называется - запрограммированная бедность. Если все усилия монополистов и государства сконцетрированы...

_ASUS__

истерики это ты тут закатываешь по 20 раз на дню пенсионер фуфлыжный, а она доносит официальную точку...