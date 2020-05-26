Ветер сдул светофор и остановку в Новосибирске

Штормовой ветер повалил остановку и светофор в Новосибирске, от падающих деревьев и кусков металлопрофиля пострадали несколько машин.

Очевидцы сообщили в группе «АСТ-54» о падении светофора на улице Ипподромской. После падения он продолжил работу. На улице Гребенщикова ветер вырвал остановочный павильон, который влетел в припаркованные автомобили.

Автолюбители сообщают, что на машины падают ветки прямо во время движения по правой полосе. Одного из водителей падающее дерево остановило на Бердском шоссе.

Накануне МЧС предупреждало о штормовом ветре в Новосибирске 26 и 27 мая. В эти дни ведомство не советует находиться на улице и выезжать в дальние поездки.