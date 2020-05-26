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Ветер сдул светофор и остановку в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Штормовой ветер повалил остановку и светофор в Новосибирске, от падающих деревьев и кусков металлопрофиля пострадали несколько машин.

Очевидцы сообщили в группе «АСТ-54» о падении светофора на улице Ипподромской. После падения он продолжил работу. На улице Гребенщикова ветер вырвал остановочный павильон, который влетел в припаркованные автомобили.


Фото: © vk.com/act54

Автолюбители сообщают, что на машины падают ветки прямо во время движения по правой полосе. Одного из водителей падающее дерево остановило на Бердском шоссе.

Накануне МЧС предупреждало о штормовом ветре в Новосибирске 26 и 27 мая. В эти дни ведомство не советует находиться на улице и выезжать в дальние поездки.

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Топ комментариев

Иркут 69

Вообще без разницы на его здоровье... Совершенно фиолетово 👎

Archangel3339

Гапром, Роснефть, Лукойл и т.д. "мечты сбываются...", но только для самих сырьевых пиявок.

Lava Lava

А где этот - slavaynin - который всех поздравлял с тем что, Половина регионов России начнет снимать ограничения...

Gargas

Всё для народа, чтобы цены на заправках не упали, а то начнут понимаешь дешево заправляться ,ездить куда...

RS1981

))) Мда ты фееричный болтолог....., ещё и врун каких поискать...))))