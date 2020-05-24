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Эпидемиолог указал условие неуязвимости общества к коронавирусу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Распространение коронавирусной инфекции прекратится, когда у 95% населения выработается к ней иммунитет, что может обеспечить только вакцинация, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.

«При инфекции с воздушно-капельным механизмом передачи единственное средство, которое может остановить развитие эпидемии, — это вакцинация с широким охватом населения. Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95-процентный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — в сказал Брико в интервью «Парламентской газете».

Он отметил, что 60-70% населения с иммунитетом к вирусу — это «тот уровень, который позволит сказать, что, если будет занос возбудителя, он в меньшей мере будет распространяться и вызывать новые заболевания в этой категории лиц» . Но ожидать, что этот показатель будет достигнут естественным путем, неправильно, поскольку в этом случае «слишком много будет жертв среди населения», пояснил он.

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«Нужна вакцина, чтобы искусственно создать необходимую иммунную прослойку. И тем самым даже в случае заноса возбудителя в коллектив он не будет распространяться, потому что на его пути будет стоять мощный заслон из большого числа невосприимчивых к инфекции лиц», — добавил Брико.

Специалисты в разных странах, включая Россию, работают над созданием вакцины от нового коронавируса. В России ведется разработка 47 вакцин от коронавируса. В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора полагают, что первые результаты клинических испытаний появятся в начале июля.

«Доступ для более широкого применения вакцины должен появиться в конце июля», — сообщил ТАСС министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил.

Тема: Распространение коронавируса
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