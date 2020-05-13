НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Тестирование начинается: почему важно «измерять» антитела к COVID-19

Автор:
Елена Медведева, Sibnet.ru
241 1
Фото: © Группа компаний S7

Тесты на антитела к COVID-19 появились в наиболее неблагополучных регионах, в столице Сибири такое тестирование станет доступно в конце мая. Что такое антитела, какие они бывают и как работают против коронавируса? И нужно ли делать тест здоровому человеку по собственному желанию?

Антитела — это крупные глобулярные белки плазмы крови. Они выделяются плазматическими клетками иммунной системы для нейтрализации клеток патогенов. По сути, это маленькие спасатели, моментально реагирующие на внедряющихся в организм чужаков — как только появляется возбудитель болезни, они либо сами справляются с ним, либо делают «врага» заметным для клеток иммунной системы.

Тесты на антитела к вирусам проводят давно, например, к вирусам герпеса, ВИЧ, гепатита. А с недавних пор в некоторых странах мира, в том числе и в России, начали тестирование на антитела к вирусу SARS-CoV-2 или коронавирусу.

#Медицина
Чем отличаются влажные салфетки

В Новосибирске тестирование будет доступно приблизительно в третьей декаде мая. При этом жители сами смогут выбирать, какой текст на антитела сделать.

«Тестов хватит на всех. Цену окончательную мы сообщим ближе к запуску. Приблизительная цена будет от 900 до 3,5 тысячи рублей. Качественные тесты будут дешевле, они будут показывать — есть антитела или нет. А те, что дороже, будут показывать некий титр», — сказал генеральный директор ООО «Инвитро-Сибирь» Александр Хамидулин.


Как работает тест на антитела к COVID-19?

Все анализы на инфекции подразделяются на качественные и количественные. Первые просто дают ответ, есть ли в организме вирус, а вторые показывают уровень содержания антител в крови. То есть фактически измеряют реакцию организма на заражение коронавирусом.

Определяют количество антител с помощью иммуноглобулинов класса М (IgM) и класса G (IgG). Если тест покажет наличие IgM — это значит, что человек болен и у него острая фаза течения инфекции, а антитела класса IgG указывают на уже устойчивый иммунитет к инфекции. Иными словами, иммуноглобулины класса G говорят медикам, что перед ними пациент — счастливчик, чей иммунитет справился с COVID-19.

В случае тестирования на антитела к вирусам ВИЧ, герпеса или гепатитов отсутствие в организма IgM и IgG указывает и на отсутствие самого вируса. К сожалению, с коронавирусом это работает не всегда.

«Отрицательные (значения) иммуноглобулинов класса G не означают, что он (человек) не болен, он может быть бессимптомным носителем, а иммуноглобулины еще не выработались. Необходимо сдавать анализ повторно», — пояснил Хамидулин.

Дорогой иммунитет, или Какие лекарства бесполезны

Сколько защищают антитела?

Опыт борьбы с инфекциями показывает, что, по идее, переболевший COVID-19 человек, получив антитела, больше не должен заразиться. Но «защита» от коронавируса действует лишь некоторое время.

«Германия первая начала массовое тестирование на антитела и предложила ввести сертификат иммунного человека, который может считать себя защищенным. Но на тот момент не было известно, что если у человека есть антитела, то он будет защищен. Сейчас такие данные есть и можно сказать, что на месяц-два человек защищен от инфекции», — сказал завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов.

К тому же, добавил Нетесов, в научных журналах уже есть публикации, в которых говорится о странном поведении антител к коронавирусу. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКакой антисептик убивает вирусы

Так, люди, тяжело переболевшие COVID-19, имеют низкий уровень антител, а бессимптомно или в легкой форме перенесшие болезнь имеют большее количество антител, хотя должно быть наоборот.

Именно поэтому, считает вирусолог, сейчас в России необходим повсеместный масочный режим и индивидуальные средства защиты — основная масса передачи происходит от бессимптомных носителей к людям, чувствительным к вирусу. 

«Чего, к сожалению нельзя сказать про районы города (Новосибирска), где не соблюдается масочный режим, а это значит, что мы далеки от снижения заболеваемости», — добавил он.

Нужно ли винить мышей?

Вирус SARS-CoV-2 пришел к человеку от летучей мыши, за что несчастным рукокрылым досталась огромная порция людской нелюбви и порицаний. И совершенно напрасно, отметил Нетесов.

Человечеству уже 50 лет известны четыре типа коронавируса и «подарили» их людям также летучие мыши.

«Такие инфекции приходили, приходят и будут приходить. Я напомню, что тот же вирус ближневосточного респираторного синдрома произошел от летучих мышей, атипичная пневмония — от летучих мышей. Еще мы знаем, что к нам приходят различные штаммы вируса гриппа, то они свиные, то они птичьи. В общем, переходы от животного к людям были всегда», — резюмировал вирусолог.

Тема: Распространение коронавируса
Врач предрек волну алкоголизма после изоляции
Треть вновь заболевших в Томской области слегли с пневмонией
Более половины россиян откажутся от отпуска летом
Число зараженных в Красноярском крае перевалило за 1,5 тысячи
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Наука #Медицина
КАРТИНА ДНЯ
•
Путина разозлил сбой в работе портала госуслуг
•
Регионов в России станет меньше
•
Выпускникам оставят только два предмета ЕГЭ
•
Еще больше бесплатного: Ростелеком дарит фильмы и ТВ-каналы
Подробности
•
Тестирование начинается: почему важно «измерять» антитела к COVID-19
•
Климатический рай в Сибири: метеоролог о глобальном потеплении
•
Социолог описал сословия современной России
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
Как это работает
•
Солнечный и тепловой удар: отличия и первая помощь
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Расход и химия: вся правда о средствах для мытья посуды
•
Сплошные вырезы: что модно на пляже в 2020 году?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Тестирование начинается: почему важно «измерять» антитела к COVID-19
Сибирь 13.05.2020 22:42
Собчак сочла Барнаул худшим городом России
Сибирь 13.05.2020 19:59
Сибирские ученые создали гнущийся в холоде органический кристалл
Сибирь 13.05.2020 16:58
Треть вновь заболевших в Томской области слегли с пневмонией
Сибирь 13.05.2020 16:57
самое популярное
Подсчитана стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
45795
Еще больше бесплатного: Ростелеком дарит фильмы и ТВ-каналы
24125
Аномальная жара придет в Новосибирск
14550
Один томич распространил коронавирус на 19 человек
4113
Обсуждение (1)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путина разозлил сбой в работе портала госуслуг
•
Регионов в России станет меньше
•
Выпускникам оставят только два предмета ЕГЭ
•
Еще больше бесплатного: Ростелеком дарит фильмы и ТВ-каналы
Как это работает
•
Солнечный и тепловой удар: отличия и первая помощь
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Расход и химия: вся правда о средствах для мытья посуды
•
Сплошные вырезы: что модно на пляже в 2020 году?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Lava Lava

Что-бы жить как в Америке нужно жить в Америке, хочу заметить что американская Полиция бесплатно раздает...

Иркут 69

Ожидаемый ход. Программа подсчёта голосов будет заложена заранее по каждому субьекту Поголовный одобрямс...

Иркут 69

Совершенно неправомерные изменения. В частности, под "иными действиями, позволяющие расценивать их как...

колобок11

У человека взгляд на жизнь открытый в отличие от других, и если он думает не так как партией (ЕР) написано,...

Lava Lava

Россиянам разрешат?) А разве кто-то запрещал?) Вот уж действительно, чем дальше тем страшнее ...... сроду...