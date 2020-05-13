Тестирование начинается: почему важно «измерять» антитела к COVID-19

Тесты на антитела к COVID-19 появились в наиболее неблагополучных регионах, в столице Сибири такое тестирование станет доступно в конце мая. Что такое антитела, какие они бывают и как работают против коронавируса? И нужно ли делать тест здоровому человеку по собственному желанию?

Антитела — это крупные глобулярные белки плазмы крови. Они выделяются плазматическими клетками иммунной системы для нейтрализации клеток патогенов. По сути, это маленькие спасатели, моментально реагирующие на внедряющихся в организм чужаков — как только появляется возбудитель болезни, они либо сами справляются с ним, либо делают «врага» заметным для клеток иммунной системы.

Тесты на антитела к вирусам проводят давно, например, к вирусам герпеса, ВИЧ, гепатита. А с недавних пор в некоторых странах мира, в том числе и в России, начали тестирование на антитела к вирусу SARS-CoV-2 или коронавирусу.

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В Новосибирске тестирование будет доступно приблизительно в третьей декаде мая. При этом жители сами смогут выбирать, какой текст на антитела сделать.

«Тестов хватит на всех. Цену окончательную мы сообщим ближе к запуску. Приблизительная цена будет от 900 до 3,5 тысячи рублей. Качественные тесты будут дешевле, они будут показывать — есть антитела или нет. А те, что дороже, будут показывать некий титр», — сказал генеральный директор ООО «Инвитро-Сибирь» Александр Хамидулин.

Как работает тест на антитела к COVID-19?

Все анализы на инфекции подразделяются на качественные и количественные. Первые просто дают ответ, есть ли в организме вирус, а вторые показывают уровень содержания антител в крови. То есть фактически измеряют реакцию организма на заражение коронавирусом.

Определяют количество антител с помощью иммуноглобулинов класса М (IgM) и класса G (IgG). Если тест покажет наличие IgM — это значит, что человек болен и у него острая фаза течения инфекции, а антитела класса IgG указывают на уже устойчивый иммунитет к инфекции. Иными словами, иммуноглобулины класса G говорят медикам, что перед ними пациент — счастливчик, чей иммунитет справился с COVID-19.

В случае тестирования на антитела к вирусам ВИЧ, герпеса или гепатитов отсутствие в организма IgM и IgG указывает и на отсутствие самого вируса. К сожалению, с коронавирусом это работает не всегда.

«Отрицательные (значения) иммуноглобулинов класса G не означают, что он (человек) не болен, он может быть бессимптомным носителем, а иммуноглобулины еще не выработались. Необходимо сдавать анализ повторно», — пояснил Хамидулин.

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Сколько защищают антитела?

Опыт борьбы с инфекциями показывает, что, по идее, переболевший COVID-19 человек, получив антитела, больше не должен заразиться. Но «защита» от коронавируса действует лишь некоторое время.

«Германия первая начала массовое тестирование на антитела и предложила ввести сертификат иммунного человека, который может считать себя защищенным. Но на тот момент не было известно, что если у человека есть антитела, то он будет защищен. Сейчас такие данные есть и можно сказать, что на месяц-два человек защищен от инфекции», — сказал завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов.

К тому же, добавил Нетесов, в научных журналах уже есть публикации, в которых говорится о странном поведении антител к коронавирусу.



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Так, люди, тяжело переболевшие COVID-19, имеют низкий уровень антител, а бессимптомно или в легкой форме перенесшие болезнь имеют большее количество антител, хотя должно быть наоборот.

Именно поэтому, считает вирусолог, сейчас в России необходим повсеместный масочный режим и индивидуальные средства защиты — основная масса передачи происходит от бессимптомных носителей к людям, чувствительным к вирусу.

«Чего, к сожалению нельзя сказать про районы города (Новосибирска), где не соблюдается масочный режим, а это значит, что мы далеки от снижения заболеваемости», — добавил он.

Нужно ли винить мышей?

Вирус SARS-CoV-2 пришел к человеку от летучей мыши, за что несчастным рукокрылым досталась огромная порция людской нелюбви и порицаний. И совершенно напрасно, отметил Нетесов.



Человечеству уже 50 лет известны четыре типа коронавируса и «подарили» их людям также летучие мыши.

«Такие инфекции приходили, приходят и будут приходить. Я напомню, что тот же вирус ближневосточного респираторного синдрома произошел от летучих мышей, атипичная пневмония — от летучих мышей. Еще мы знаем, что к нам приходят различные штаммы вируса гриппа, то они свиные, то они птичьи. В общем, переходы от животного к людям были всегда», — резюмировал вирусолог.