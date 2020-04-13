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Вымыть или протереть: чем отличаются влажные салфетки

Автор:
Елена Кондратенко, Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Влажные салфетки в период эпидемии стали массовым спасением в случаях, когда нет возможности помыть руки с мылом. Врачи рассказали — помогают ли антибактериальные салфетки от коронавируса, чем они отличаются и что в их составе обеспечивает обеззараживающий эффект.

В вопросе профилактики заражения инфекциями, в том числе коронавирусной, среди основных рекомендаций Роспотребнадзора: мытье рук с мылом и обработка поверхностей — телефонов, дверных ручек и других мест соприкосновения.

Когда нужны влажные салфетки?

«Любые влажные салфетки, каков бы их состав не был, это прежде всего механическое очищение рук и поверхностей от любого загрязнения. Поэтому обработать руки при коронавирусной инфекции помогут любые влажные салфетки, ровно также, как помыть руки с мылом», — сказала врач-терапевт центра семейной медицины «Здравица» Елена Обут.

Она напомнила, что мыло тоже не убивает вирус, а только смывает его и очищает руки.

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Но салфетки все же проигрывают мылу. Основной минус в том, что они не могут гарантировано покрыть и «отмыть» все участки тела. А мыло дает пену, своего рода индикатор — всегда можно увидеть, где плохо намылена кожа.

«Ряд производителей делают салфетки большими, и они могут перекрыть всю руку, но у других они меньшего размера. Мы протираем одной стороной салфетки одну сторону руки. И получается, что для двух рук нужно как минимум две салфетки», — добавил врач клинической фармакологии Андрей Кондрахин.

Поэтому врачи советуют использовать салфетки  щедро их расходуя, и только если нет возможности помыть руки с мылом.

Какой состав убивает вирусы?

Влажные салфетки отличаются по составу, в том числе антибактериальные. «Для реальной дезинфекции помогают только спиртовые салфетки, продающиеся в аптеках, при этом спирта должно быть не менее 60%, а лучше 95%. Специальные спиртовые салфетки уничтожают микробы и вирусы на коже или различных поверхностях. Спирт является универсальным средством для антисептической обработки в больницах, им протирают медицинские инструменты, кожу пациентов перед инъекцией, дезинфицируют поверхности», — объяснила Обут.

Вместо спирта в состав могут быть включены хлоргексидин биглюконат, феноксиэтанол, парабен, триклокарбан — эти вещества также уничтожают вирусы, добавил Кондрахин. Но если салфетки не содержат ничего из этого, то они способны очищать кожу только механически. 

Фото: © Sibnet.ru

«Салфетки, которые не содержат ни одного перечисленного вещества, относятся к увлажняющим, они способны снять раздражение кожи, увлажнить ее, смягчить и убрать механические и химические загрязнения. Но от микроорганизмов спасти они не могут», — сказал врач.

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Чем вредны антибактериальные салфетки?

При этом медики не советуют злоупотреблять спиртовыми и другими антибактериальными салфетками. Частое протирание рук с антисептиком может привести к проблемам кожи. Она станет высыхать и шелушится, могут развиться кожные заболевания и даже произойти инфицирование.

Почему? «Барьерная функция кожи будет нарушена. У нас на коже образуется сало, которые имеет антибактериальные свойства. А еще на коже тела и рук живут сапрофитные микроорганизмы, они находятся постоянно и не позволяют патогенным организмам, способным вызвать заболевание, резвится на ней», — сказал Кондрахин.

Обут отметила, что достаточно мыть или обрабатывать руки перед едой, после посещения уборной, после улицы. Каждые десять минут этого делать не нужно.

Тема: Распространение коронавируса
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yury_2211

Спасибо сказать кому? У нас бензин, по состоянию на 06.04.2020г., стоил столько же, сколько в США - 0,61...

antibacila

Не согласен с тобой. Качество бензина - дрянь. И не забывай сравнивая ценник бензина, не забудь сравнить...

petrenkovlad

Ну так а то, сразу надо было закрывать границы а не тянуть до последнего когда уже зараза проникла

Иркут 69

Тянет на экстремизм. 😀 Верноподанным положено безропотно платить столько, сколько назначит барин...

Leonrek

Дональд, прекращайте троллить Русских либералов и борцов с Путиным, им и так нелегко))