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Маски против коронавируса: нужны или бесполезны?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Дефицит медицинских масок, возникший в России на фоне распространения коронавируса, сохраняется. Поэтому многие компании и частники начали предлагать многоразовые средства защиты. Нужна ли маска, будь она сертифицированная медицинская или декоративная, здоровому человеку и в чем ее опасность?

Медицинская маска изготавливается из трех, реже четырех слоев нетканого материла. Альтернативой ей называют четырехслойную марлевую маску, которую можно использовать несколько раз. Срок службы и того, и другого изделия — 2-3 часа. Многоразовую маску надо постирать и отутюжить, одноразовую — упаковать в пакет и выбросить.

Красивая тканевая декоративная маска не имеет ничего общего с медицинской, и может служить только одной цели — украшению образа.

Когда маска бесполезна? 

Для обычных здоровых людей в случае с вирусами маска существенной защиты не даст. 

Как ранее прокомментировала Sibnet.ru глава центра семейной медицины «Обской» Ирина Тимохина, маска защищает только от крупных частиц, летающих в воздухе. Например, бактериальных инфекций. А вирусы настолько малы, что способны проникнуть через любую ткань. 

И фактически, ношение маски, как высказалась медик-телеведущая Елена Малышева, в большей мере — жест социальной вежливости в период пандемии коронавируса , нежели эффективная защита.

Здоровым людям целесообразно иметь при себе маску на случай посещения публичных мест, образовательных, медицинских учреждений, куда вход без средств защиты может быть ограничен. Но ее эффективность в таких ситуациях не доказана.

Кому маска нужна?

Врачам. Медики с одной стороны работают в рискованной среде, богатой не только на вирусы, с другой — должны исключить возможность заражения пациентов от себя.

При этом врачам для минимизации заражения от больного или инфицирования больного от себя нужны не только маски, закрывающие нос и рот, но и защитные очки, и перчатки.

ВОЗ даже высказал мнение, что поскольку маски, защитные очки и перчатки обязательно должны быть у медиков, надо ограничить массовые закупки этих товаров обычными гражданами.

Пациентам. Использовать маски должны те люди, у кого есть симптомы, чтобы не заразить других.

«Больной-то ведь не вирус выкашливает, он выкашливает мокроту — это капли диаметром свыше пяти микрон, вот их маска задерживает», — объяснил вирусолог Сергей Нетесов.

Ухаживающим за больными. Маску должны носить люди, оказывающие медицинскую помощь заболевшим и осуществляющие уход за ними, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора. Такие люди, как и врачи, находятся в группе риска, а также могут стать переносчиками инфекции.

Почему маска бывает опасна?

Ложное чувство безопасности. Люди, думая что защищены, могут забыть про другие необходимые меры профилактики и защиты. Например, про мытье рук, прокомментировал РИА Новости  представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

Прикосновения к лицу. Если человек не знает, как правильно носить маску, не привык к ее ношению, то будет гораздо чаще дотрагиваться до лица руками, чем в ситуации без маски. А на руках переносится гораздо больше опасностей, чем по воздуху, поскольку мы постоянно беремся за ручки дверей, различные поручни, касаемся кнопок лифтов и т.д. 

Кроме того, через некоторое время становится опасно дотрагиваться и до маски. «Маска — это одноразовое дело, если вы не меняете в ней картридж или не дезинфицируете. Если вы ее неправильно сняли, коснулись руками, а руки потом не помыли, вы только ухудшили себе ситуацию, потому что на маске снаружи оседает вся та аэрозоль, которую она фильтрует», — сказал Нетесов в интервью «Известиям»

Неправильное ношение. Маска должна полностью закрывать нос и рот, плотно прилегая к лицу. Если маска спущена только на рот, то пользы в этом никакой нет.

Тема: Распространение коронавируса
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