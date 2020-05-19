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Найдены неуязвимые для коронавируса люди

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NIAID

Международная группа ученых обнаружила на планете группу людей, которые полностью невосприимчивы к коронавирусной инфекции нового типа.

В частности, неуязвимыми для коронавируса оказались люди, которые переболели атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году. Оказалось, что у них есть антитела, полностью нейтрализующие SARS-CoV-2, пишет Nature.

Исследователи установили, что антитело S309 предотвращает «стыковку» коронавируса с рецепторами на поверхности клетки, которая обычно происходит за счет так называемого S-белка, отмечается в статье.

Антитело разрушает белковые «шипы», из-за характерного внешнего вида которых произошло название «коронавирус». При разрушении этих шипов вирус не может проникнуть в клетку зараженного организма.

Исследователи пришли к выводу, что антитело S309 может эффективно поражать «шипы» и других схожих вирусов. Таким образом, перенесшие острый респираторный синдром люди не могут заразиться коронавирусом, если их иммунитет работает нормально.

Тема: Распространение коронавируса
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