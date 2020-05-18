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Оцелот родился в новосибирском зоопарке. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Tom Smylie

Редкий вид кошачьих — оцелот родился в новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило, сообщает пресс-служба учреждения.

Оцелот – один из видов мелких кошачьих. Обитает он в Северной и Южной Америке. Распространен от южных границ США до Перу и Северной Аргентины. Оцелот – редкая кошка. Он внесен в Международную Красную книгу, в Приложение I Конвенции о международной торговле.

Оцелоты содержатся в Новосибирском зоопарке с 1973 года. Первые котята в зоопарке родились в 1977. До того момента ни в одном из зоопарков СССР оцелоты не размножались. Оцелоты редко содержатся в неволе, новосибирский зоосад остается единственным из российских зоопарков, где можно увидеть малышей этого вида.

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