МВД объяснило, по какому праву наказывает нарушителей изоляции

Нарушители режима самоизоляции могут быть привлечены по статье КоАП РФ, предусматривающей ответственность за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации (ЧС) или угрозе ее возникновения, сообщили в пресс-центре МВД.

Речь идет о статье 20.6.1 КоАП РФ, направленной на обеспечение функционирования режимов повышенной готовности либо ЧС, при введении которых все граждане и организации, находящиеся на соответствующей территории, обязаны соблюдать определенные правила поведения. При этом дополнительные правила для граждан могут быть установлены нормативными актами властей регионов.

«Невыполнение их требований, включая запреты посещения общественных мест, проведения массовых мероприятий, въезда на определенные территории, поездок на личном и общественном транспорте, покидания жилища при отсутствии отдельно оговоренных исключительных обстоятельств расцениваются как нарушение правил, влекущее административную ответственность по ст. 20.61 КоАП РФ», — рассказали ТАСС в пресс-центре МВД.

По этой статье для граждан предусмотрено предупреждение или штраф в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей. За повторное нарушение штраф составит от 15 тысяч до 50 тысяч рублей.

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В то же время для граждан с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, с подозрением на коронавирус, контактировавших с зараженным лицом либо прибывших в Россию из-за рубежа, нарушившим предписанную изоляцию, предусмотрена ответственность по статье 6.3 КоАП («Нарушение в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания»).

Эта статья предусматривает штраф от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. По ней же граждане могут быть привлечены и в случаях бездействия: если они уклоняются от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию, не сообщили о возвращении из-за рубежа, месте регистрации и фактическом месте пребывания, не обратились за медицинской помощью на дому без посещения медорганизаций в случае появления любого ухудшения состояния здоровья.