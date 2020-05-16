Коронавирусом заразились еще 40 человек в Омской области

40 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Омской области, еще одна женщина скончалась за последние сутки, сообщил в субботу оперштаб региона.

«За прошедшие сутки умерла женщина. Сочетание хронических заболеваний и тяжелых осложнений коронавирусной инфекции привело к летальному исходу», — говорится в сообщении. Всего с начала эпидемии в области умерли 12 человек

По данным на 16 мая, коронавирус подтвердился еще у 40 человек: 35 заболевших в Омске, по одному в Омском, Нововаршавском, Одесском, Марьяновском и Черлакском районах.

Всего в Омской области с начала эпидемиологической ситуации выявлено 476 случаев COVID-19, 99 человек выздоровели (из них 14 вылечились за прошедшие сутки). 4230 человек находятся на домашнем карантине под наблюдением медиков.