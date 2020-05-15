Врачи в Хакасии заразились коронавирусом

Семь медиков в разных больницах Хакасии заразились коронавирусом, сообщает правительство региона.

В республике за сутки выявлено 25 новых случаев заражения COVID-19. 17 случаев — семейные и служебные контакты, в том числе: четыре — сотрудники Абаканской скорой помощи, два — персонал Белоярской районной больницы, один случай зафиксирован в Черногорской городской больнице, два — в Черногорском центре творчества. Еще восемь человек поступили с признаками респираторной инфекции.

Ранее в Хакасии умер молодой врач с коронавирусом. Он работал в травматологическом отделении Абаканской межрайонной клинической больницы



Всего в Хакасии зафиксировано 557 случаев заражения COVID-19. Еще 28 пациентов с диагнозом COVID-19 прошли лечение и выздоровели в Хакасии. Общее число выздоровевших — 177.



