Врачи в Хакасии заразились коронавирусом

Семь медиков в разных больницах Хакасии заразились коронавирусом, сообщает правительство региона.
В республике за сутки выявлено 25 новых случаев заражения COVID-19. 17 случаев — семейные и служебные контакты, в том числе: четыре — сотрудники Абаканской скорой помощи, два — персонал Белоярской районной больницы, один случай зафиксирован в Черногорской городской больнице, два — в Черногорском центре творчества. Еще восемь человек поступили с признаками респираторной инфекции.
Ранее в Хакасии умер молодой врач с коронавирусом. Он
работал в травматологическом отделении Абаканской межрайонной клинической
больницы
Всего в Хакасии зафиксировано 557 случаев заражения COVID-19. Еще 28 пациентов с диагнозом COVID-19 прошли лечение и выздоровели в Хакасии. Общее число выздоровевших — 177.