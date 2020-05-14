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Любопытного медвежонка заметили на берегу Телецкого озера

Источник:
Sibnet.ru
167 0
Фото: © Сергей Усик

Госинспектор Алтайского заповедника Сергей Усик из лодки сфотографировал гуляющего по берегу Телецкого озера медвежонка.

«На обратном пути встретил гуляющего по берегу молодого медведя. Как и всякий молодняк, прежде, чем сдриснуть, мишка минут пять боролся с любопытством и страхом. Мне этого времени хватило чтобы подъехать поближе и сделать серию кадров», – написал он на своей странице в Facebook.

Сергей Усик живет на заповедном короне Кокши на Телецком озере и каждый день отправляется на патрулирование вверенной ему территории. Недавно он спас отгибели мараленка, которого едва не задрали волки. Часто выкладывает фотографии с заповедными обитателями или красивыми пейзажами.

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EvgenAEY

я против поправок в части принятия конституции ради одного человека! Думаю, как и большинство

Иркут 69

Ожидаемый ход. Программа подсчёта голосов будет заложена заранее по каждому субьекту Поголовный одобрямс...

Archangel3339

Как удобно... для нынешней власти.

ifhbrjd

А можно просто молча кивнуть телевизору - считается "за".

Lava Lava

Россиянам разрешат?) А разве кто-то запрещал?) Вот уж действительно, чем дальше тем страшнее ...... сроду...