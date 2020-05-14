Любопытного медвежонка заметили на берегу Телецкого озера

Госинспектор Алтайского заповедника Сергей Усик из лодки сфотографировал гуляющего по берегу Телецкого озера медвежонка.

«На обратном пути встретил гуляющего по берегу молодого медведя. Как и всякий молодняк, прежде, чем сдриснуть, мишка минут пять боролся с любопытством и страхом. Мне этого времени хватило чтобы подъехать поближе и сделать серию кадров», – написал он на своей странице в Facebook.

Сергей Усик живет на заповедном короне Кокши на Телецком озере и каждый день отправляется на патрулирование вверенной ему территории. Недавно он спас отгибели мараленка, которого едва не задрали волки. Часто выкладывает фотографии с заповедными обитателями или красивыми пейзажами.