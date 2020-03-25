Мараленка спасли от волков на Алтае

Госинспектор Алтайского заповедника поздно вечером нашел в ледяной воде у скалистого берега спасающегося от волков мараленка и помог ему выбраться в безопасное место.

«Время было уже вечернее, к ночи на Телецком озере в это время года обычно приходит сильный южный ветер, и поднявшиеся от ветра волны не дали бы мараленку выбраться на безопасный участок и расшибли бы его о скалу. Ближайший возможный выход из воды на небольшую площадку находился в ста метрах от места обнаружения мараленка, откуда теленок мог подняться на крутой склон, там обсохнуть и подкрепиться», – сказано в сообщении заповедника.

Госинспектор Сергей Усик на своей странице в Facebook рассказал, что ему удалось «перебросить» мараленка к безопасному выходу.

«На борт подобно деду Мазаю дикого телёнка конечно не взять, тем более, когда стал подъезжать ближе, малой ринулся в воду и сам поплыл в нужном направлении. Быстро преодолев водную преграду, выскочил на каменистую площадку и стал отряхиваться, тревожно посматривая в мою сторону. Животное ещё долго била дрожь, вызванная стрессом и переохлаждением. Явных увечий на телёнке я не заметил, если не считать вырванный клок шерсти на правой задней ляжке», – рассказывает он.

Еще некоторое время государственный инспектор наблюдал издалека, как животное приходит в себя. Проезжавший мимо этого места на следующий день старший научный сотрудник Юрий Калинкин там уже никого не обнаружил и, скорее всего, мараленок оправился от стресса и продолжил свою таежную жизнь.

Ученые рассказывают, что у животного много шансов выжить, если у него не было серьезных ран. Волки же сейчас проявляют высокую активность, недавно у них закончился гон.

«Тяжелая зима вынудила сконцентрироваться копытных по побережью Телецкого озера. По заповедному побережью весной этого года уже известно семь случаев гибели маралов от волков, большая часть жертв – маралята и маралухи. В обычные, не многоснежные зимы только в Прителецкой части заповедника таких случаев регистрируется два-четыре, в многоснежные — около 10 и более», – поясняют ученые.