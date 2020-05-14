Смартфон OnePlus 8 Pro получил просвечивающую предметы камеру

Пользователи OnePlus 8 Pro обнаружили особенность камеры смартфона, которая позволяет просвечивать некоторые предметы при включенном фотохромном фильтре. В результате камера фиксирует инфракрасное излучение, которое невидимо человеку.

Фактически, OnePlus 8 Pro можно использовать в качестве «рентгена» для определенных материалов. Камера способна просвечивать пластик, а также различные синтетические материалы небольшой толщины.

Инфракрасные волны из-за своей длины способны проходить сквозь предметы. Так как камера OnePlus 8 Pro способна фиксировать такие волны, она просвечивает подходящие для этого предметы.

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Некоторые пользователи уже предположили, что камера OnePlus 8 Pro способна негативно повлиять на приватность граждан, так как в некоторых случаях она будет «видеть» сквозь одежду. Однако ее проникающая способность в целом остается невысокой.