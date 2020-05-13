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Минздрав заявил о рекордном выздоровлении новосибирцев с COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Минздрав по Новосибирской области сообщил о рекордном количестве выздоровевших пациентов с коронавирусом — 66 человек за сутки.

По данным оперативного штаба 13 мая, в Новосибирской области за сутки выписано 66 пациентов с отрицательными результатами контрольных тестов. Это рекорд, по данным оперативного штаба.

Но новых зараженных оказалось больше. Коронавирусная инфекция выявлена за сутки у 74 человек. Общее количество зарегистрированных в регионе случаев заражения коронавирусом — 1,3 тысячи, из них 80 детей. Выздоровели 404 человека, 16 – скончались. В отделениях реанимации находится 51 пациент, на ИВЛ – 20 человек.

В детскую больницу №3 госпитализированы 76 детей с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в инфекционных стационарах Новосибирска – 1,4 тысячи.

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