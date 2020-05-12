Власти объявили конкурс на лучший гимн Новосибирской области

Министерство культуры региона объявляет конкурс по созданию гимна Новосибирской области, к участию приглашаются профессиональные и самодеятельные композиторы и литераторы, сообщает правительство региона.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 сентября по 15 октября. Оргкомитет конкурса возглавил и.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков. Также в оргкомитет вошли эксперты культурного сообщества региона.

Среди критериев оценки — целостность музыкально-поэтического произведения, отражение прошлого и настоящего Новосибирской области и др. Продолжительность гимна, предназначенного для оркестрового, хорового, оркестрово-хорового либо вокального и инструментального исполнения, не должна превышать четырех минут.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте министерства культуры Новосибирской области.