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Власти объявили конкурс на лучший гимн Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Министерство культуры региона объявляет конкурс по созданию гимна Новосибирской области, к участию приглашаются профессиональные и самодеятельные композиторы и литераторы, сообщает правительство региона.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 сентября по 15 октября. Оргкомитет конкурса возглавил и.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков. Также в оргкомитет вошли эксперты культурного сообщества региона.

Среди критериев оценки — целостность музыкально-поэтического произведения, отражение прошлого и настоящего Новосибирской области и др. Продолжительность гимна, предназначенного для оркестрового, хорового, оркестрово-хорового либо вокального и инструментального исполнения, не должна превышать четырех минут.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте министерства культуры Новосибирской области.

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