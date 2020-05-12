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Жертв насилия привлекут за нарушение изоляции в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Двух девушек ограбили и совершили над ними насилие в Красноярске, им грозит штраф за нарушение самоизоляции.

По данным ГУ МВД по Красноярском краю, 22 апреля к наряду патрульно-постовой службы обратились две девушки 17 и 18 лет, которые сообщили, что на улице неизвестный мужчина, угрожая применением насилия, похитил у них сотовые телефоны и ювелирные украшения, после чего в отношении обеих совершил насильственные действия сексуального характера и скрылся. 

В результате стражи правопорядка обнаружили и задержали его. Им оказался ранее неоднократно судимый красноярец 1964 года рождения. Следователи возбудили уголовные дела.

Административные материалы на девушек и преступника о нарушении самоизоляции переданы в администрацию Красноярска, сообщил представитель местной полиции Sibnet.ru. Решение о вынесении штрафа принимает административная комиссия. Им грозит штраф до 3 тысяч рублей.

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Красноярск #Криминал #Новости COVID19
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