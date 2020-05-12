Режим самоизоляции в Хакасии продлили без смягчения

Глава Хакасии Валентин Коновалов продлил режим самоизоляции до 17 мая включительно, сообщает правительство региона.

В Хакасии наблюдается прирост количества выявленных случаев заболевания COVID-19. Правоохранительные и контролирующие органы фиксируют нарушения установленного режима, как со стороны граждан, так и со стороны организаций. МВД по Хакасии отмечает, что индекс самоизоляции в республике – один из самых низких в стране.

Эпидемиологическая обстановка в республике пока не позволяет ввести дополнительные послабления для организаций сфер торговли и услуг. Введение новых ужесточений пока также не предполагается. Вместе с тем, глава Хакасии поручил Минэкономразвития региона провести дополнительную проверку ряда сфер деятельности на предмет соблюдения санитарно-эпидемических правил.

С учетом рекомендаций Роспотребнадзора и МВД правительством Хакасии было принято решение продлить действующий режим. Ношение защитных масок вне мест проживания по-прежнему обязательно.

«Уважаемые жители республики, пожалуйста, соблюдайте условия самоизоляции и все необходимые санитарно-эпидемиологические требования. От всеобщей дисциплины, от понимания каждым ответственности перед самим собой, близкими и обществом сегодня зависит, как быстро нам удастся преодолеть эту непростую ситуацию», — сказал глава Хакасии Валентин Коновалов.