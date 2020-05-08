Путин согласился принять помощь от США для борьбы COVID-19

Президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом.

«Да, мы помогаем многим странам. Россия пострадала от того же COVID-19, как и другие», — приводит РИА Новости слова президента США, сказанные в ответ на вопрос журналиста, действительно ли Вашингтон направит аппараты ИВЛ Москве.

Лидеры государств провели сегодня телефонные переговоры, в ходе которых обсудили борьбу с COVID-19, контроль над вооружениями, ситуацию на рынке нефти, а также обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы над фашизмом.

Как рассказали в Кремле, американский лидер также предложил направить в Россию партию медицинского оборудования. В целом лидеры положительно оценили сотрудничество стран в ситуации с коронавирусом.

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В конце марта Россия направила в США самолет с медицинской техникой и средствами защиты. Путин, комментируя отправку помощи Вашингтону, заявил, что это «не дорога с односторонним движением».

Президент пояснил, что этот шаг был выгоден, поскольку сразу после приземления самолета стороны заключили контракт на поставки в Россию датчиков потока воздуха, необходимых для производства аппаратов ИВЛ.

Трамп, говоря о российской помощи, отметил, что Москва прислала «очень-очень большой самолет, заполненный медицинскими принадлежностями». Американский лидер также назвал этот шаг «очень милым».