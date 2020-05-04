Новая реальность: вирус навсегда изменит привычки потребителей

Режим самоизоляции навсегда изменит поведение россиян: покупки, выбор услуг и развлечений. Эксперты рассказали, какие товары и услуги станут более востребованы после пандемии, и как в целом изменятся сценарии потребления.

«Началось сокращение потребительского спроса. Россияне будут отказываться от дорогих товаров в пользу более дешевых на фоне снижения доходов. Постепенно спрос будет восстанавливаться, но на это уйдет время, так как потерявшим доходы людям еще нужно найти работу или любой неофициальный источник дохода в условиях, что часть бизнеса закроется, не выдержав режима самоизоляции», — считает исполнительный директор Goldman Group Дмитрий Гелемурзин.

Ситуация с коронавирусом уже повлияла на поведение потребителей. Стали востребованы товары, которые ранее не пользовались спросом. Например, многие товары для спорта люди покупают именно сейчас, когда нет возможности ходить в спортивный зал.

«Пользуются вниманием товары для сада и дачи: с одной стороны, появилось время наконец заняться дачным хозяйством, с другой — можно посадить овощи и зелень дома, например, на балконе. Балкон также стал местом, где люди теперь проводят много времени, поэтому его захотелось обустроить, поставить мебель. Раньше это было не нужно», — привела примеры завкафедрой маркетинга и торгового дела факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Юлия Сяглова.

От чего россияне откажутся

Российские потребители планируют тратить меньше, поэтому худшие перспективы у торговых центров (порядка 47% опрошенных планирует тратить там меньше) и заведений уличной торговли (40%). Также сильно пострадают услуги для отдыха и развлечений: кинотеатры, рестораны, спа-салоны, тематические парки, концертные залы, организация досуга и отдыха, сообщается в исследовании BCG и «Ромир». Также ожидается спад спроса на одежду и обувь» за исключением детского сегмиента.

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«Из непищевых товаров люди начали больше покупать домашние тренажеры, товары для красоты (машинки для стрижки, оборудование для маникюра), а также бытовые приборы для кухни. То есть можно ожидать, что за время коронавируса многие люди привыкнут обходиться без услуг фитнес-залов, салонов красоты и кафе, и будут экономить на этих категориях в дальнейшем», — отметил руководитель PANTEY Consult Сергей Скавронский.

Гелемурзин добавил, что покупатели продолжат делать заказы продуктов питания, одежды и обуви онлайн, отказавшись от реальных походов в магазины. По его мнению, к такому варианту развития событий общество пришло бы и без кризиса, но в условиях, когда все сидят дома, люди стали активнее, а кто-то и вынужден осваивать интернет.

Какие сферы выиграют от пандемии

Главное изменение, по словам экспертов, это тотальный переход на онлайн-услуги во всех сферах жизни. Покупка товаров, образование, фитнес, развлечения и все, что выгоднее и удобней получать в интернете, будет востребовано и после отмены ограничений.

«Привыкнув к новому каналу, покупатели, возможно, перестанут пользоваться офлайн-местами продаж, заменив их более удобными и нередко более дешевыми. Все ритейлеры и маркетплейсы, которые быстро адаптировались под новые реалии рынка и потребности клиентов, сегодня не только не потеряли, но и смогли нарастить объемы розничной выручки», — отметила Сяглова.

Люди после самоизоляции продолжат покупать технику и приспособления для домашней готовки, заказывать наборы для готовки блюд и продукты, уверен гендиректор «ЭФКО Инновации» Андрей Зюзин. При этом предпочтение они будут отдавать местным компаниям, к которым привыкли за время пандемии.

Также он считает, что люди будут активнее использовать сервисы удаленных медицинских консультаций.