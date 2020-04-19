Семь раз отмерь: как выбрать одежду и обувь онлайн

Коронавирус загнал людей в изоляцию, а предприятия торговли закрыл на вынужденный карантин. И если магазины продуктов работают, то с одеждой и обувью дела обстоят иначе. Перед миллионами россиян встали вопросы — где купить вещи и как правильно их выбрать в интернет-магазинах.

Онлайн-магазины одежды делятся на монобрендовые и мультибрендовые. Самые популярные те, кто совмещает или представляет ассортимент, оканчивающийся не только одеждой, но и сопутствующими товарами. Например, Wildberries, Lamoda, Kupivip.ru.

Монобрендовые магазины, как следует из названия, фирменные магазины, представляющие определенную марку. Например, Mango, Остин, Zara, H&M .

Размер имеет значение

Основная трудность выбора одежды онлайн состоит в том, чтобы «попасть» в размер. Обозначение размеров одежды различается для России, Европы и США. Есть международные обозначения и запутаться в этом многообразии легко.

Например, если по российским меркам у покупателя 48 размер, то по международным стандартам он будет обозначаться, как «М». Но в Германии отечественный 48 отметят цифрой 46, в Англии 40, а в США поставят метку 16. Интернет-магазины, как правило, предлагают ознакомиться с таблицами соответствия.

Но опытные онлайн-шопоголики знают, что размер не всегда определяет удачную покупку. Тело каждого индивидуально и имеет особенности, к тому же человек может чуть поправиться или похудеть.

#Хроника Полразмера и подошва: в каких кроссовках бегать лучше

Поэтому перед покупкой нужно взять сантиметр и сделать замеры: выступающие точки груди, ягодиц и самое узкое место на талии. Измерять объемы нужно в тонком белье, не давить на сантиметр и следить, чтобы между ним и телом не было зазоров. Затем заглянуть в таблицу размеров заинтересовавшей вещи.

Не нужно брать вещи на размер меньше. Лучше взять одежду на один размер больше. При лишнем весе она не выделит, а напротив скроет дефекты фигуры, к тому же если вещь очень понравилась, ее всегда можно ушить.

Сейчас все магазины представляют линейку одежды оверсайз. Модели сшиты так, что не будут смотреться, как вещь с чужого плеча. Трикотажные вещи и одежда свободного кроя также станут неплохим вариантом.

А что делать с обувью?

С обувью немного проще. Для того, чтобы узнать свой размер, нужно определить только один параметр — длину стопы. Для этого необходимо:

Поставить ногу на листок бумаги и карандашом обвести стопу.

Измерить линейкой расстояние от края пальцев до пятки.

Если в магазине указывают обуви, измерьте и ее на рисунке.

После этого нужно сверится с таблицей размеров.

При выборе обуви также нужно помнить, что замеры лучше делать перед каждой покупкой, а еще лучше замерять длину и ширину стопы вечером, когда нога слегка отекает. Тогда, скорее всего, покупка точно не окажется маленькой.

Смотреть на отзывы

Все интернет-магазины предоставляют возможность для отзывов по качеству товара или сервису. Но обращать внимание нужно не на все. И негативные и позитивные комментарии, почти не содержащие никакой информации, бесполезны и даже вредны.

Например, отзыв в стиле «Платье — супер! Спасибо продавцу» бесполезен. Покупатель не объясняет, а что именно в нем «супер». Также и негативные отзывы «я заказывал совсем не то», «этот зеленый слишком зеленый» не дают никакой полезной информации.

При изучении отзывов стоит обратить внимание на комментарии содержащие подробное описание по следующим параметрам:

Срокам доставки (когда заказали и когда пришел товар).

Целостность упаковки (лучше если будет приложено фото).

Качество материала, кроя, целостность швов.

Соответствие/не соответствие заявленным размерам.

Поведение вещи после носки и стирки.

К слову, подробные отзывы помогают не только покупателю, но и продавцу. Он может быстрее исправить недочеты в своей работе. Вернуть деньги или обменять товар. Если покупатель не доверяет отзывам на страницах интернет- магазинов, всегда можно пойти на форумы, где собираются гуру интернет покупок. Например, Partnerusa.net, SoppingToday.ru, ShoppingZone.ru и другие.