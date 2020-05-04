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Мужчина с коронавирусной пневмонией скончался в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пациент, лечившийся от коронавирусной инфекции, скончался в Новокузнецке, сообщил региональный оперативный штаб в понедельник. Это третий смертельный случай в Кузбассе.

По данным оперштаба, у 62-летнего мужчины с подтвержденным коронавирусом развилась пневмония. Он проживал в Новокузнецке.

У первой жертвы коронавируса в Кузбассе — 64-летней женщины — только посмертный тест подтвердил коронавирусную инфекцию. Второй скончавшийся — возрастной пациент с выраженной сопутствующей патологией

За прошедшие сутки в Кузбассе не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе медицинскую помощь получает 141 пациент с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10053 человека.

Тема: Распространение коронавируса
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