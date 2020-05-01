Китайская компания Xiaomi представила новые смартфоны в рамках презентации, которая прошла в Пекине в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса.

Производитель показал смартфоны Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro, а также премиальный аппарат Mi Note 10 Lite. Прямая трансляция шла с русским переводом, однако дата старта продаж гаджетов в России озвучена не была.

Redmi Note 9 Pro получил процессор Snapdragon 720G, дисплей с диагональю 6,67 дюйма и две камеры. Redmi Note 9 оснащен более простым процессором MediaTek Helio G85, диагональ дисплея — 6,53 дюйма.

Here's the 4 amazing products that we've launched today.



Do they make your wishlist?



Let Mi know! pic.twitter.com/KcvutBlvqg — Xiaomi (@Xiaomi) April 30, 2020

Что касается Mi Note 10 Lite, то смартфон имеет «на борту» процессор Snapdragon 730G, оснащен изогнутым дисплеем с диагональю 6,47 дюйма, а также камерой из четырех объективов на тыльной стороне и одной фронтальной для селфи.