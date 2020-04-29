Новосибирцев предупредили о шквалистом ветре

Погода резко ухудшится в Новосибирской области, в среду и ночью в четверг ожидаются дожди, грозы, усиление ветра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

По данным гидрометцентра, в Новосибирской области прогнозируется ухудшение погодных условий. Днем 29 апреля и ночью 30 апреля ожидаются дожди, грозы, усиление ветра до 18-23 метров в секунду, местами порывы ветра достигнут 25-27 метров в секунду.

«Непогода может осложнить ситуацию с природными и бытовыми пожарами, обстановку на дорогах, вызвать повреждения линий связи и электропередач, срывы кровли со зданий и сооружений, падение слабо закрепленных конструкций и деревьев», — говорится в сообщении.

В последний день апреля температура воздуха днем составит 20-22 градусов тепла, а 1 мая — 15-17 градусов тепла.