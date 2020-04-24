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Путин подписал закон об упрощенном получении гражданства

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения российского гражданства, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Нововведение, прежде всего, относится к иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в России. Теперь для того чтобы стать россиянином не обязательно отказываться от гражданства другого государства.

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Также для людей, родившихся в СССР и живших в его бывших республиках, но не получивших их гражданства, снимаются требования об обязательном трехлетнем проживании в России до подачи заявления и о подтверждении законного источника дохода.

Эту же норму распространят на иностранных супругов российских граждан, проживающих в России и имеющих общих детей, а также на иностранцев, у которых один из родителей имеет российское гражданство и живет в России.

Граждане Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстана, у которых есть вид на жительство в России, смогут подать заявление на гражданство без соблюдения срока проживания в стране. Для выпускников российских вузов срок трудовой деятельности сокращается до года.

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Топ комментариев

ponhik78

Сахар по талонам в моём колхозе стали продавать где то в 1987 году. Прочий дефицит просто стал исчезать...

EvgenAEY

Снимают больше, потому что деньги кончаются у тех кто на карантине, вот и снимают сбережения, плюс калометательная...

klopman

Да. Прикольнулся дядька!Причина краха назвала причину краха! И даже не поперхнулась.

жизнилюб

тоже мне нашли нарушителя..поковыряйте чиновников в кремле..там однако % 50 таких "заслуженных"

колобок11

Палочная система в МВД живее всех живых!