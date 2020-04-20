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Мигрантов предложили уровнять в правах с россиянами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Мигрантов предложили уровнять в трудовых правах с гражданами РФ на время распространения коронавирусной инфекции и дать им право на пособия и субсидии, сообщила в письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

«На время оказания поддержки работникам организаций приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости», — цитирует ТАСС предложение Чупшевой.

В марте президент РФ Владимир Путин поручил правительству увеличить максимальное пособие по безработице до уровня МРОТ, то есть до 12,1 тысячи рублей. Граждане, потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости, в апреле - июне будут получать пособия по безработице в максимальном размере.

Аналогичная мера, по словам автор инициативы, введена в Португалии — на время борьбы с коронавирусом и его последствиями 580 тысяч мигрантов приравняли к гражданам страны. Еще одной инициативой, касающейся помощи мигрантам, стала «организация подготовки мигрантов под высвобождающиеся рынки и для рынков обслуживания IT-инфраструктуры».

Для этого в АСИ считают возможным запустить перераспределение средств нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

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