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Россия построит самый мощный ледокол

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © iceberg.sp.ru

Подписан контракт на строительство самого мощного в мире атомного ледокола «Лидер», подписи под документом поставили представители верфи «Звезда» и «Росатома», сообщается в Twitter государственной корпорации.

«Лидер» станет самым мощным ледоколом в мире, по этому показателю он будет вдвое превосходить серию ледоколов «Арктика». Его мощность составит 120 МВт. Такой ледокол сможет обеспечить круглогодичное судоходство по Северному морскому пути.

Ледокол сможет преодолевать льды толщиной до 4 метров, прокладывая коридор до 50 метров шириной. Проводка караванов по ледовым полям станет возможна на скорости 10–12 узлов, что недостижимо для существующих кораблей.

Цена контракта составит 127,6 миллиарда рублей, деньги выделяет государство. Ледокол должен быть введен в эксплуатацию в 2027 году. В перспективе планируется построить три корабля класса «Лидер».

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