Новосибирский губернатор объявил о подготовке электронных пропусков

Глава Новосибирской области Андрей Травников заявил о том, что в регионе готовится база по внедрению электронных пропусков.

«Мы нашли возможность разрешить большей части наших предприятий, в частности промышленных и строительных компаний, приступить к работе. В этой ситуации бездумно копировать опыт Москвы и внедрять жесткий пропускной режим, наверное, было бы неправильно. Но мы к этому готовимся, в том числе готовим юридическую и технологическую базу по внедрению электронных пропусков», — сказал Травников в эфире «Вести.Новосибирск».

По его словам, власти планируют использовать электронные пропуска «для контроля перемещения автомобилей».

Электронная система пропусков внедрена в Сибири только в Красноярском крае с 21 апреля. Работники предприятий и организаций, деятельность которых не ограничена, должны иметь цифровой пропуск и предъявлять его вместе с документом, удостоверяющим личность, сотрудникам правоохранительных органов.

Для физических лиц, по вопросам, не связанным с работой, сохраняется система объяснительных. Она может быть, как рукописной, так и электронной.