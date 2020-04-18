Подсчитано количество контактов первой жертвы COVID-19 в Кузбассе

Число лиц в первом и втором круге, контактировавших со скончавшейся женщиной в Белове, у которой посмертно диагностировали коронавирус, увеличилось до 358, сообщил региональный оперативный штаб в субботу.

Женщина 64 лет с пневмонией скончалась 15 апреля в реанимации городской больницы города Белово. Прижизненный анализ на коронавирус показал отрицательный результат, второй тест, посмертный, показал наличие коронавирусной инфекции.

На карантин закрыты три больницы, где лечилась пациентка, а также храм, где ее отпевали. Получено 254 результата тестов контактировавших со скончавшимся пациентом. Все тесты показали отрицательный результат. Через 10 дней будет проведено повторное тестирование.

У всех новых контактов будет проведено тестирование, всем выданы предписания об обязательной самоизоляции.

По данным на 18 апреля, в Кемеровской области выявлено еще восемь случаев коронавирусной инфекции. Итого в инфекционных больницах Кузбасса лечатся двадцать восемь человек. Шесть пациентов уже выздоровели.

В Новокузнецк закрывается на 14-дневный карантин МКОУ «Детский дом-школа №95». Там же на изоляцию направляются сотрудники ООО «Сибэнергомонтажизоляция».