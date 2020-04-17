Колеи нашли на отремонтированных дорогах Новосибирска

Комиссия обнаружила 164 дефекта на отремонтированных прошлым летом дорогах Новосибирска, в основном это колеи, сообщает пресс-центр мэрии города.

Комиссия, в состав которой вошли представители Министерства транспорта РФ, Общероссийского народного фронта, подрядных и эксплуатирующих организаций, в течение шести дней обследовала состояние гарантийных объектов.

В ходе проверки было выявлено 164 дефекта. В это число входят как недостатки покрытия проезжей части, так и дефекты разметки, тротуаров и пешеходного ограждения. Подрядным организациям были выданы предписания и установлены сроки их выполнения.

Самый часто встречающийся дефект – колейность. В частности, на улице Немировича-Данченко – от площади Лыщинского до улицы Сибиряков-Гвардейцев, где ремонт проводился в 2017 году. Глубина колеи составила 45 миллиметров при допустимых значениях 6 миллиметров в год. Колея также появилась на Красном проспекте, улицах Ватутина, Петухова, Станционной, Восходе, Никитина.

Другой распространенный дефект — разрушение асфальтобетонного покрытия на примыканиях к колодцам подземных коммуникаций, дождеприемникам. Эта проблема встречается на многих улицах города, в частности, на улице Фрунзе, которую ремонтировали в 2019 году.

Также у комиссии возникли претензии к состоянию тротуарных покрытий, пешеходных ограждений и разметки, выполненной термопластиком.

Как сообщил начальник МКУ «Управление дорожного строительства» Новосибирска Юрий Дёмин, в прошлые годы подрядные организации исправно устраняли дефекты. Так, к завершению дорожного сезона 2019 года все замечания были устранены.