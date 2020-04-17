Сотрудников ДПС будут судить в Новосибирске за фиктивное ДТП

Сотрудники ДПС предстанут перед судом за оформленное фиктивное ДТП ради повышения статистики раскрываемости, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

По данным следствия, в декабре 2017 года 39-летний и 48-летний сотрудники ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области в Черепаново прибыли на автодорогу Черепаново – Маслянино.

Для «поднятия статистических данных по выявлению административных правонарушений» они составили документы о ДТП с участием Subaru Legacy и КамАЗа. Но никакой аварии не было.

Уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), части 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог) направлено в суд. Бывшим сотрудникам ДПС грозит лишение свободы на срок до 10 лет.