Супруги пытались бежать из-под карантина в Новосибирске в Магадан

Супружеская пара на карантине пыталась уехать из Новосибирска в Магадан, за нарушение режима пару оштрафовали, сообщает правительство региона.

В конце марта двое жителей Магадана прилетели из-за рубежа в Новосибирск и находились здесь под обязательным 14-дневным медицинским наблюдением по предписанию Роспотребнадзора, в квартире друзей в Заельцовском районе. Окончания своего карантинного срока супруги не дождались и решили улететь домой в Магадан.

Для этого они прибыли в аэропорт Толмачево, подвергли опасности санитарно-эпидемиологическое благополучие окружающих. В отношении нарушителей были составлены административные протоколы, им присуждены штрафы и продолжение карантина в Новосибирске.

Грубо нарушила выданное Роспотребнадзором предписание о необходимости соблюдения домашнего карантинного режима молодая женщина в Барабинске, она дважды находилась в общественных местах. Нарушительница привлечена к ответственности по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ и оштрафована на сумму 30 тысяч рублей.

Всего за нарушение карантина задержано 28 человек. Девятерых оштрафовали на 15 тысяч рублей. Также по ранее действовавшей статье 19.4 КоАП РФ за подобные деяния к административной ответственности привлечено 12 человек.