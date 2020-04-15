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Ветераны попросили Путина перенести парад Победы

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Российские ветеранские организации в обращении главе государства попросили президента России Владимира Путина перенести парад Победы с 9 мая на более позднюю дату.

Ветераны объяснили просьбу ситуацией с коронавирусом в России, так как проведение мероприятий сейчас «не может ставить под угрозу здоровье его участников и гостей». По мнению авторов обращения, парад Победы можно провести после окончательной нормализации ситуации с опасной инфекцией.

«От лица всего ветеранского сообщества просим вас принять сложное, но, как мы считаем, справедливое решение о проведении военного парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников», — говорится в обращении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких решений о переносе парада Победы в Москве и других праздничных мероприятий не принималось. При этом Кремль заранее попросил всех организаторов отказаться от приглашения ветеранов на предстоящие торжества.

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