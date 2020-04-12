Трамп впервые в истории объявил «масштабное бедствие» в США

Президент США Дональд Трамп впервые в истории Соединенных Штатов ввел режим «масштабное бедствие» на всей территории США после того, как страна вышла на первое место в мире по числу смертей от COVID-19.

В Белом доме пояснили, что после объявления режима ЧС власти штатов и некоммерческие организации смогут получить федеральное финансирование, а также воспользоваться ресурсами федеральных органов, таких как агентство США по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) и инженерный корпус сухопутных войск ВС США.

Режим «масштабного бедствия» по всей стране Трамп объявил после того, как США вышли на первое место по числу смертей от COVID-19, сообщает РБК со ссылкой на американские СМИ.

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Режим «масштабного бедствия» распространяется и на неинкорпорированные организованные территории, то есть те, где действует американская Конституция и утвержденное Конгрессом местное правительство: Виргинские острова США, Северные Марианские острова, остров Гуам и Пуэрто-Рико. Единственная территория, которая не попала под действие положения, — Американское Самоа.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах зафиксировано 20 389 летальных исходов из-за вызванных коронавирусом осложнений. Заболевание выявлено у 524,9 тысячи американцев.