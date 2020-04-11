Песков рассказал про перенос парада Победы

Парад Победы может быть передвинут на другой срок, признал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире передачи «Большая игра» на Первом канале. Однако он подчеркнул, что мероприятие в честь 75-летия Победы обязательно состоится.

«Парад Победы и празднование Дня Победы будет обязательно — я не знаю, будет ли это 9 мая или позже», — сказал Песков, уточнив при этом, что окончательное решение о переносе праздничных мероприятий будет принято позже с учетом текущей ситуации.

Ранее СМИ написали, что Кремль обсуждает альтернативные варианты проведения парада Победы. В частности, шествие могут перенести на сентябрь, когда отмечается окончание Второй мировой войны.

Кроме этого парад Победы могут приурочить к военному параду во время битвы за Москву в 1941 году, который состоялся в ноябре. Также есть вариант, что мероприятие состоится без зрителей и ветеранов.

Пока Кремль не отзывал приглашения на парад Победы, разосланные иностранным лидерам. Никто из глав государств официально не отказался присутствовать на празднике в Москве.