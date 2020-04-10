Новосибирскую гречку отправят в Германию и США

Полторы тысячи тонн гречки и 300 тонн других круп направят из Новосибирской области в регионы России, Германию и США, сообщает правительство региона.

«Ситуация, вызванная в первую очередь распространением коронавируса, послужила толчком для взрывного спроса на потребительском рынке в отношении крупы гречневой-ядрицы, спрос на которую у населения серьезно вырос. Однако благодаря тому, что была возобновлена работа элеваторного комплекса в Безменово, куда поступили дополнительные объемы сырья на переработку, запасы крупы в нашей области практически полностью восстановлены», – рассказал министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко. ­

По словам министра, жители региона потребляют в течение года 45 тысяч тонн различных круп, том числе гречневой – 11,6 тысячи тонн. За прошедший год потребление в пищу гречки составило в среднем по 4,2 килограммов на человека, при том, что по медицинским нормам потребления этот показатель составляет 2,3 килограммов.

«Но даже при таких нормах потребления, с учетом мощностей нашего элеваторного комплекса в Безменово, мы не только себя обеспечиваем, но аналогичные объемы можем поставлять как в другие регионы, так и за пределы Российской Федерации. Например, формируются партии поставок в Германию и США», — рассказал министр.

В регионы России, США и Германию отправят полторы тонны гречки и 300 тонн серых круп – ячневой, перловой, пшеничной, произведенных на двух предприятиях Черепановского района с начала 2020 года.