НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Раритетный ЗИМ отправился контролировать режим самоизоляции

Источник:
Sibnet.ru
141 0
Фото: © ГАУЗ СО «Сысертская ЦРБ»

Сысертская центральная районная больница в Свердловской области получила от частного лица раритетный санитарный ЗИМ (ГАЗ-12Б), чтобы навещать пациентов, сообщается в группе больницы в соцсетях.

Санитарный автомобиль будет нести службу в отделении общей врачебной практики в селе Патруши. Врач уже воспользовался транспортом, чтобы навестить на дому пациентов, находящихся на самоизоляции, и взять у них анализы на CОVID-19.

ГАЗ-12Б выпускался с 1951 по 1960 годы. Его отличают внешние петли багажника, позволявшие открывать крышку на большой угол — это необходимо для комфортного закатывания носилок в салон автомобиля.


Тема: Распространение коронавируса
Disney перенес премьеры: когда выйдут фильмы Marvel?
Призывникам выдадут маски и антисептик
Число зараженных коронавирусом возросло в Хакасии
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в Новосибирске
смотреть все
Авто #Автопром #Новости COVID19
  • Фастар - реклама
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
КАРТИНА ДНЯ
•
МВФ предсказал сильнейший за столетие экономический кризис
•
Страны ОПЕК+ договорились о стабилизации цен на нефть
•
Призывникам выдадут маски и антисептик
•
Правительство купило акции Сбербанка за 2,1 триллиона рублей
Подробности
•
Без прав и техосмотра: что в изоляции изменилось для автомобилистов
•
«Мир», Mastercard или Visa: какая карта лучше?
•
Есть ли шанс у рубля, или Куда двинется доллар в апреле?
•
Отработать карму, или Как готовят «заповедный спецназ»
Как это работает
•
Купоны на AliExpress: как получить скидки
•
Мойка воздуха: как убить вирусы с помощью увлажнителя
•
Ядерная стерилизация, или Зачем медицине ускоритель электронов
•
Что надо знать при заказе остекления балкона
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Призывникам выдадут маски и антисептик
Сибирь 10.04.2020 12:20
Заповедник на Байкале продолжил работу в условиях самоизоляции
Сибирь 10.04.2020 12:16
Число зараженных коронавирусом возросло в Хакасии
Сибирь 10.04.2020 11:49
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в Новосибирске
Сибирь 10.04.2020 11:40
Самое популярное
Россиянин вышел из квартиры в подъезд и застрелил пять человек
6413
Первая жертва коронавируса появилась в Сибири
5877
Бенедикт Камбербэтч покинет киновселенную Marvel
5821
Российские банки ухудшат условия кредитов
4943
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
МВФ предсказал сильнейший за столетие экономический кризис
•
Страны ОПЕК+ договорились о стабилизации цен на нефть
•
Призывникам выдадут маски и антисептик
•
Правительство купило акции Сбербанка за 2,1 триллиона рублей
Как это работает
•
Купоны на AliExpress: как получить скидки
•
Мойка воздуха: как убить вирусы с помощью увлажнителя
•
Ядерная стерилизация, или Зачем медицине ускоритель электронов
•
Что надо знать при заказе остекления балкона
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
США получили права на Луну
57
Кремль призвал мир подготовиться к экономическому кризису
46
Кремль обвинил США в приватизации космоса
45
Число жертв коронавируса в США установило рекорд
43
Кремль анонсировал важное заявление Путина
43