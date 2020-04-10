Раритетный ЗИМ отправился контролировать режим самоизоляции

Сысертская центральная районная больница в Свердловской области получила от частного лица раритетный санитарный ЗИМ (ГАЗ-12Б), чтобы навещать пациентов, сообщается в группе больницы в соцсетях.

Санитарный автомобиль будет нести службу в отделении общей врачебной практики в селе Патруши. Врач уже воспользовался транспортом, чтобы навестить на дому пациентов, находящихся на самоизоляции, и взять у них анализы на CОVID-19.

ГАЗ-12Б выпускался с 1951 по 1960 годы. Его отличают внешние петли багажника, позволявшие открывать крышку на большой угол — это необходимо для комфортного закатывания носилок в салон автомобиля.